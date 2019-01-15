"Сантос" хочет купить полузащитника "Спартака"

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"Сантос" хочет купить полузащитника "Спартака"

"Сантос" хочет купить полузащитника московского "Спартака" Педро Рошу, сообщает ESPN.

По сведениям издания, "рыбы" заинтересованы в подписании 24-летнего бразильца во время зимнего трансферного окна. За ситуацией также следит "Атлетико Минейро".

"Красно-белые" готовы продать своего игрока уже в январе, но намерены выручить от сделки не менее 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Роша сыграл за "Спартак" всего 4 матча, результативными действиями не отличался.

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