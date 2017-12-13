"Сантос" хочет вернуть Габигола

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"Сантос" хочет вернуть Габигола

"Сантос" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Интера" Габриэлу Барбозе, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, бразильский клуб намерен арендовать или приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. В данный момент форвард выступает за "Бенфику" на правах аренды.

Напомним, что 21-летний Барбоза перешел в "Интер" в 2016 году именно из "Сантоса" за 29,5 миллионов евро, но забил за миланский клуб всего 1 гол в 10 матчах.

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