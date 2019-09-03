Сантос: "Хочу показать такой футбол, чтобы ЦСКА приобрёл меня"

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Сантос: "Хочу показать такой футбол, чтобы ЦСКА приобрёл меня"

Новичок ЦСКА Лукас Сантос рассказал, что думает о своем переходе из "Васко да Гамы" в московский клуб на правах аренды. Об этом сообщает Globo Esporte.

Напомним, "армейцы" арендовали 20-летнего хавбека до конца 2019 года. В контракте присутствует опция выкупа трансфера.

"Это будут три очень важных месяца для меня. Постараюсь быстро адаптироваться. Хочу показать свой футбол, чтобы в последствии ЦСКА приобрел меня. Будет непросто но с помощью семьи, моего агента, тренера и Бога я смогу достичь цели", - сказал Сантос.

Ранее Сантос в инстаграме опубликовал пост, посвященный переходу в ЦСКА.

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