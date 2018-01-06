"Сантос" и "Спартак" не могут согласовать один пункт в трансфере Вериссимо

"Сантос" и "Спартак" не могут согласовать один пункт в трансфере защитника Лукаса Вериссимо, сообщает Globo Esporte.

По информации ресурса, клубы договорились, что сумма сделки составит шесть миллионов евро, однако "рыбы" хотят получить 20 процентов от суммы с последующей продажи футболиста, в то время как "красно-белые" предлагают только 10%.

Ожидается, что в ближайшее время "Сантос" и "Спартак" достигнут компромисса и переход Вериссимо будет завершён.

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