"Сантос" намерен вернуть Габигола

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"Сантос" намерен вернуть Габигола

Представитель "Сантоса" Луис Тавейра заявил, что клуб хочет вернуть форварда Габриэла Барбозу.

"Мы собираемя провести встречу с руководством "Интера" на следующей неделе. Может ли Габигол вернуться к нам? Он отличный футболист. Мне он очень нравится, и Габриэл любит "Сантос". Мы обязательно поговорим насчет него. Если у нас будет возможность вернуть Барбозу, мы постараемся это сделать в любом случае. Двери нашего клуба всегда открыты для него" - приводит слова Тавейры Football Italia.

Габигол перешел в "Интер" летом 2016 года. В этом сезоне бразилец на правах аренды выступает за "Бенфику".

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