Сантос назвал Россию безопасным место для жизни

Бразильский игрок ЦСКА Лукас Сантос рассказал, что думает о проблеме расизма в футболе.



"Никогда не жил в более безопасном месте, чем Россия. Я знаю, что здесь футболисты тоже страдали от расизма, однако напрямую я с этим не сталкивался.



В Бразилии, например, дискриминация всегда была заметка. С самого детства я подвергался оскорблениям на футбольных полях. Сейчас я хочу оградить себя от невежества людей", - сказал Сантос.



Напомним, футболист перешел в ЦСКА в сентябре этого года из "Васко да Гама" на правах аренды. Его контракт рассчитан до конца 2019 года.



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