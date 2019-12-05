Сантос назвал Россию безопасным место для жизни
Бразильский игрок ЦСКА Лукас Сантос рассказал, что думает о проблеме расизма в футболе.
"Никогда не жил в более безопасном месте, чем Россия. Я знаю, что здесь футболисты тоже страдали от расизма, однако напрямую я с этим не сталкивался.
В Бразилии, например, дискриминация всегда была заметка. С самого детства я подвергался оскорблениям на футбольных полях. Сейчас я хочу оградить себя от невежества людей", - сказал Сантос.
Напомним, футболист перешел в ЦСКА в сентябре этого года из "Васко да Гама" на правах аренды. Его контракт рассчитан до конца 2019 года.
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|18
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|3
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|18
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|Ростов
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|Арсенал Тула
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|18
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|9
|Спартак Москва
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|18
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|17
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|13
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|18
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