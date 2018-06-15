"Сантос" объявил о переходе Родриго в "Реал"

"Сантос" на своём официальном сайте подтвердил трансфер атакующего полузащитника Родриго Гоэса в мадридский "Реал".

Клубы договорились о том, что 17-летний футболист присоединится к "сливочным" в июле 2019 года.

Сумма сделки не раскрывается. По информации СМИ, "Реал" заплатит за Родриго 45 миллионов евро, также 15 миллионов будут выплачены в качестве комиссии посредникам.

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