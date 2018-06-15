"Сантос" объявил о переходе Родриго в "Реал"
"Сантос" на своём официальном сайте подтвердил трансфер атакующего полузащитника Родриго Гоэса в мадридский "Реал".
Клубы договорились о том, что 17-летний футболист присоединится к "сливочным" в июле 2019 года.
Сумма сделки не раскрывается. По информации СМИ, "Реал" заплатит за Родриго 45 миллионов евро, также 15 миллионов будут выплачены в качестве комиссии посредникам.
Не пропустите: Лопетеги определил игрока, который первым покинет "Реал". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Впервые на мундиале: Дебютант Кубка Мира Исландия постарается дать бой Аргентине
-
Легкая прогулка или игра с огнем? Франция стартует на Чемпионате Мира игрой с Австралией
-
Главные новости дня: 15 июня
-
Дневник Чемпионата Мира, день второй: хет-трик Роналду, несчастье Бухаддуза, именины в запасе
-
Португалия - Испания - 3:3 (обзор)
Лента новостей
-
Заочная борьба за выход в плей-офф: Дания встетится с Перу
-
Впервые на мундиале: Дебютант Кубка Мира Исландия постарается дать бой Аргентине
-
Легкая прогулка или игра с огнем? Франция стартует на Чемпионате Мира игрой с Австралией
-
Де Хеа высказался о своей ошибке в матче с Португалией
-
Моуринью прокомментировал гол Роналду со штрафного в ворота сборной Испании
-
Иско: "Мы заслуживали большего в матче с Португалией"
-
Сборная Марокко теряет одного из своих лидеров
-
Диего Коста - второй натурализованный игрок, забивший за сборную Испанию на Чемпионате Мира
-
Главные новости дня: 15 июня
-
Роналду установил ещё один рекорд в матче с Испанией
-
"Селтик" выкупил форварда ПСЖ
-
Начо стал первым за 20 лет игроком "Реала", забившим из-за пределов штрафной в составе сборной Испании в матче Чемпионата Мира
-
Роналду стал автором уникального достижения
-
Дневник Чемпионата Мира, день второй: хет-трик Роналду, несчастье Бухаддуза, именины в запасе
-
ПСВ купил защитника "Манчестер Сити"
-
Месси не пришёл на предматчевую пресс-конференцию
-
Роналду прокомментировал ничью с Испанией
-
Кейруш подвёл итоги матча со сборной Марокко
-
Роналду повторил европейский рекорд по голам за сборную
-
Кавани попросил у Салаха футболку для своих детей
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Палмейрас
|38
|80
|2
|Сантос
|38
|71
|3
|Фламенго
|38
|71
|4
|Атлетико Минейро
|38
|62
|5
|Ботафого
|38
|59
|6
|Атлетико Паранаенсе
|38
|57
|7
|Коринтианс
|38
|55
|8
|Понте Прета
|38
|53
|9
|Гремио
|38
|53
|10
|Сан-Паулу
|38
|52
|11
|Чапекоенсе
|38
|52
|12
|Крузейро
|38
|51
|13
|Флуминенсе
|38
|50
|14
|Спорт Ресифе
|38
|47
|15
|Коритиба
|38
|46
|16
|Витория
|38
|45
|17
|Интернасьонал
|38
|43
|18
|Фигейренсе
|38
|37
|19
|Санта Крус
|38
|31
|20
|Америка Минейро
|38
|28