"Сантос" отклонил повторное предложение "Спартака" по своему защитнику

Бразильский "Сантос" отклонил повторное предложение московского "Спартака" по своему защитнику Лукасу Вериссимо.

Об этом, как информирует СЭ, сообщил агент игрока Тиагу Тавейра. В частности, он рассказал: "В среду "Спартак" сделал второе предложение о покупке Вериссимо в размере шести миллионов евро, но "Сантос" его не принял. Продолжаются ли торги? Я не знаю".

Напомним, президент "Сантоса" хочет сохранить Вериссимо. | soccernews.ru