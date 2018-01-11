"Сантос" отклонил повторное предложение "Спартака" по своему защитнику

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"Сантос" отклонил повторное предложение "Спартака" по своему защитникуБразильский "Сантос" отклонил повторное предложение московского "Спартака" по своему защитнику Лукасу Вериссимо.

Об этом, как информирует СЭ, сообщил агент игрока Тиагу Тавейра. В частности, он рассказал: "В среду "Спартак" сделал второе предложение о покупке Вериссимо в размере шести миллионов евро, но "Сантос" его не принял. Продолжаются ли торги? Я не знаю".

Напомним, президент "Сантоса" хочет сохранить Вериссимо. | soccernews.ru

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