"Сантос" отклонил предложение "Спартака" по Вериссимо

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"Сантос" отклонил предложение "Спартака" по Вериссимо

"Сантос" не согласен отпустить защитника Лукаса Вериссимо в "Спартак" за 6 миллионов евро.

Как сообщает Globoesporte, бразильский клуб готов продать игрока за 8 миллионов евро или за 7 миллионов и 10% от последующей перепродажи футболиста.

Ранее "Спартак" предлагал за Вериссимо 6 миллионов евро и 10% от последующей перепродажи игрока.

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