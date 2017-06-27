"Сантос" подаст жалобу в ФИФА на "Барселону"

Теги сантосбарселоналукас лима

"Сантос" подаст жалобу в ФИФА на "Барселону"Бразильский "Сантос" подаст жалобу в ФИФА на каталонскую "Барселону" за то, что испанский гранд вел переговоры с полузащитником первых Лукасом Лимой в обход существующих правил.

Как информирует AS, южноамериканский клуб обвинил "сине-гранатовых" в том, что они уже согласовали контракт с их 26-летним хавбеком. Согласно же существующим правилам, "Барса" имеет право вести переговоры с футболистом только с 1-го июля сего года, когда у него до истечения контракта с "Сантосом" останется полгода.

Напомним, Месси недоволен первым вероятным трансфером "Барселоны". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов