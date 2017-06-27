"Сантос" подаст жалобу в ФИФА на "Барселону"

Бразильский "Сантос" подаст жалобу в ФИФА на каталонскую "Барселону" за то, что испанский гранд вел переговоры с полузащитником первых Лукасом Лимой в обход существующих правил.

Как информирует AS, южноамериканский клуб обвинил "сине-гранатовых" в том, что они уже согласовали контракт с их 26-летним хавбеком. Согласно же существующим правилам, "Барса" имеет право вести переговоры с футболистом только с 1-го июля сего года, когда у него до истечения контракта с "Сантосом" останется полгода.

Напомним, Месси недоволен первым вероятным трансфером "Барселоны". | soccernews.ru