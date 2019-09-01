Сантос попрощался с клубом "Васко да Гама" перед переходом в ЦСКА

Теги лукас сантосцска москватрансферываско да гама

Сантос попрощался с клубом "Васко да Гама" перед переходом в ЦСКА

Полузащитник "Васко да Гама" Лукас Сантос в своем инстаграме написал прощальный пост клубу.

"Спасибо, "Васко"! Спасибо моей семье, моей девушке, всем друзьям огромное спасибо. Скоро увидимся! Люблю "Васко", - написал футболист.

Отметим, что бразилец также подписался в соцсетях на профиль московского ЦСКА.

Ранее сообщалось, что ЦСКА арендует полузащитника за 200 тысяч евро на один сезон. В контракте будет присутствовать опция выкупа за 3 миллиона евро.

20-летний Сантос - воспитанник "Васко да Гама". В этом сезоне футболист участвовал в 1 матче чемпионата.

А еще: СМИ узнали новые подробности перехода Лукаса Сантоса в ЦСКА| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Алекс Крал перешел в "Спартак"

СМИ: Алекс Крал перешел в "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов