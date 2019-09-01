Сантос попрощался с клубом "Васко да Гама" перед переходом в ЦСКА

Полузащитник "Васко да Гама" Лукас Сантос в своем инстаграме написал прощальный пост клубу.



"Спасибо, "Васко"! Спасибо моей семье, моей девушке, всем друзьям огромное спасибо. Скоро увидимся! Люблю "Васко", - написал футболист.



Отметим, что бразилец также подписался в соцсетях на профиль московского ЦСКА.



Ранее сообщалось, что ЦСКА арендует полузащитника за 200 тысяч евро на один сезон. В контракте будет присутствовать опция выкупа за 3 миллиона евро.

20-летний Сантос - воспитанник "Васко да Гама". В этом сезоне футболист участвовал в 1 матче чемпионата.

А еще: СМИ узнали новые подробности перехода Лукаса Сантоса в ЦСКА| http://soccernews.ru