"Сантос" приостановил переговоры со "Спартаком" по Вериссимо

Теги спартак москвасантослукас вериссимо

"Сантос" приостановил переговоры со "Спартаком" по ВериссимоБразильский "Сантос" приостановил переговоры с московским "Спартаком" по своему защитнику Лукасу Вериссимо.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил член совета директоров "рыб" Рафаэль Вита. В частности, он рассказал: "Переговоры по Вериссимо со "Спартаком" не заблокированы, а приостановлены. Сейчас вопрос заключается в финансовых нюансах, по которым у нас с московским клубом имеются незначительные разногласия. Во вторник у нас запланирован еще один раунд переговоров. В случае успешного соглашения игрок отправится на медицинское обследование".

Напомним, "Ред Булл" отказал "Спартаку" в продаже своего защитника. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Символическая сборная группового этапа Лиги Европы

Символическая сборная группового этапа Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов