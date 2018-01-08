"Сантос" приостановил переговоры со "Спартаком" по Вериссимо

Бразильский "Сантос" приостановил переговоры с московским "Спартаком" по своему защитнику Лукасу Вериссимо.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил член совета директоров "рыб" Рафаэль Вита. В частности, он рассказал: "Переговоры по Вериссимо со "Спартаком" не заблокированы, а приостановлены. Сейчас вопрос заключается в финансовых нюансах, по которым у нас с московским клубом имеются незначительные разногласия. Во вторник у нас запланирован еще один раунд переговоров. В случае успешного соглашения игрок отправится на медицинское обследование".

Напомним, "Ред Булл" отказал "Спартаку" в продаже своего защитника. | soccernews.ru