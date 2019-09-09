Сантос сегодня дебютирует за ЦСКА

Новый игрок ЦСКА Лукас Сантос сегодня, 9 сентября, впервые выступит за "армейцев".



Футболист выйдет в старте на товарищеский матч с "Араратом". Начало встречи - 12:00 (мск).



ЦСКА: Помазун, Сантос, Нисимура, Гогуа, Шарлия, Елеев, Карпов, Тикнизян, Крачковский, Янов, Марадишвили.



Напомним, Сантос перешел в ЦСКА из "Васко да Гамы" на правах аренды до конца 2019 года.



А еще: ЦСКА поздравил Набабкина с днем рождения| http://soccernews.ru