Сантос сегодня дебютирует за ЦСКА

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Сантос сегодня дебютирует за ЦСКА

Новый игрок ЦСКА Лукас Сантос сегодня, 9 сентября, впервые выступит за "армейцев".

Футболист выйдет в старте на товарищеский матч с "Араратом". Начало встречи - 12:00 (мск).

ЦСКА: Помазун, Сантос, Нисимура, Гогуа, Шарлия, Елеев, Карпов, Тикнизян, Крачковский, Янов, Марадишвили.

Напомним, Сантос перешел в ЦСКА из "Васко да Гамы" на правах аренды до конца 2019 года.

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