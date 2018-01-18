"Сантос" согласился продать Вериссимо в "Спартак" за 8,5 миллионов евро



Член совета директоров "Сантоса" Рафаэль Вита заявил, что защитник Лукас Вериссимо еще может перейти в "Спартак".

"Спартак" попросил нас отложить переговоры по Вериссимо на пару дней. Они обещали дать окончательный ответ в ближайшие два дня", - сказал Вита.

Клубы договорились о сумме трансфера 22-летнего игрока за 8,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Спартак" отказался от идеи с покупкой Вериссимо и переключился на защитника "Наполи" Николу Максимовича.

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