"Сантос" согласился продать Вериссимо в "Спартак" за 8,5 миллионов евро

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"Сантос" согласился продать Вериссимо в "Спартак" за 8,5 миллионов евро
Член совета директоров "Сантоса" Рафаэль Вита заявил, что защитник Лукас Вериссимо еще может перейти в "Спартак".

"Спартак" попросил нас отложить переговоры по Вериссимо на пару дней. Они обещали дать окончательный ответ в ближайшие два дня", - сказал Вита.

Клубы договорились о сумме трансфера 22-летнего игрока за 8,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Спартак" отказался от идеи с покупкой Вериссимо и переключился на защитника "Наполи" Николу Максимовича.

Не пропустите: "Спартак" вышел из гонки за Вериссимо. | http://soccernews.ru

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