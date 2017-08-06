"Сантос" требует от "Барселоны" процент от трансфера Неймара, но каталонцы отказываются платить

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"Сантос" требует от "Барселоны" процент от трансфера Неймара, но каталонцы отказываются платить

Бразильский "Сантос" претендует на долю от трансфера нападающего "Барселоны" Неймара в ПСЖ, сообщает Marca.

По сведениям издания, при переходе форварда из "Сантоса" в "Барселону" бразильцы сохранили за собой пять процентов от последующей продажи форварда. Это составляет 11,1 миллион евро.

Впрочем, каталонцы отказываются платить долю "Сантосу", так как считают, что прямого трансфера игрока не было. По одной из версий, 25-летний Неймар сам выкупил свой контракт у "Барселоны" за 222 миллиона евро.

Не исключено, что в ближайшее время бразильцы попадут в суд.

Не пропустите: "Барселона" намерена завершить сделку по преемнику Неймара в ближайшие дни. | http://soccernews.ru

комментарии
iojoij

Вот правильно, задолбали эти жадные бразильцы, все никак не нажрутся деньгами, хуже евреев

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Гость

Все правильно, если сам Ней платил, то как бы трансфера не было и в ПСЖ он перешел свободным агентом)

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Зенден

Ну так пускай Неймар с отцом и платят, делов то.

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