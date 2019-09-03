Сантос в инстаграме опубликовал пост, посвященный переходу в ЦСКА
Новый игрок ЦСКА хавбек Лукас Сантос в инстаграме опубликовал пост, посвященный переходу в московский клуб.
Футболист опубликовал фотографию в форме красно-синих и написал под снимком: "Пусть всё будет так, как тебе угодно, отец!"
20-летний полузащитник арендован до зимы 2019 года. В контракте присутствует опция дальнейшего выкупа за 3 миллиона евро.
Не пропустите: Лукас Сантос определился с игровым номером в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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