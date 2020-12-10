"Сантос" выплатит "Барселоне" 2,9 миллиона евро за трансфер Габигола в "Интер"

"Сантос" проиграл суд "Барселоне" в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Как сообщает Mundo Deportivo, по решению суда бразильский клуб должен выплатить каталонцам 2,9 миллиона евро в рамках сделки по трансферу нападающего Габигола.

Отметим, что после приобретения Неймара у "Барсы" было приоритетное право на Габигола, однако "Сантос" не сообщил клубу о продаже футболиста в "Интер".

Напомним, что "Интер" купил Габигола в 2016 году за 29,5 миллиона евро.

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