"Сантос" высмеял Месси после вылета "Барселоны" из Лиги Чемпионов

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"Сантос" высмеял Месси после вылета "Барселоны" из Лиги Чемпионов

"Сантос" издевательски отреагировал на вылет "Барселоны" из Лиги Чемпионов по итогам противостояния с "Ливерпулем" (3:0, 0:4).

Бразильский клуб дал понять, что лучшим футболистом в истории является Пеле, а не капитан "блауграны" Лионель Месси, как считают некоторые эксперты и болельщики.

"Есть только один Король", - гласит публикация в твиттере "рыб" с фотографией 78-летнего Пеле, сидящем на троне.

Напомним, что легендарный нападающий выступал за "Сантос" с 1956 по 1974 год. В течение карьеры он, по неофициальным данным, забил 1281 гол.

Не пропустите: Месси вступил в перепалку с фанатами "Барселоны". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Карыч
Карыч

Yes!!!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Сейчас краткий миг радости. Можно просто наслаждаться новостями. Мессидрочеры на небольшой отрезок времени попрятались.

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OkTawius
Димон

ага, есть у нас несколько дней, на выходных Месси забьёт парочку Хетафе и опять начнётся

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