"Сантос" высмеял Месси после вылета "Барселоны" из Лиги Чемпионов

"Сантос" издевательски отреагировал на вылет "Барселоны" из Лиги Чемпионов по итогам противостояния с "Ливерпулем" (3:0, 0:4).

Бразильский клуб дал понять, что лучшим футболистом в истории является Пеле, а не капитан "блауграны" Лионель Месси, как считают некоторые эксперты и болельщики.

"Есть только один Король", - гласит публикация в твиттере "рыб" с фотографией 78-летнего Пеле, сидящем на троне.

Напомним, что легендарный нападающий выступал за "Сантос" с 1956 по 1974 год. В течение карьеры он, по неофициальным данным, забил 1281 гол.

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