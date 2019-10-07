Сантос заявил, что ЦСКА нужно работать над реализацией опасных моментов

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Сантос заявил, что ЦСКА нужно работать над реализацией опасных моментов

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос сказал, что команде стоит поработать над реализацией опасных моментов. Об этом сообщает официальный сайт "армейцев".

Напомним, красно-синие проиграли два последних матча: с "Эспаньолом" (0:2) в Лиге Европы и "Ростовом" (1:3) в РПЛ.

"Не думаю, что две эти команды похожи. Роднит лишь то,что мы дважды проиграли на нашем поле. С "Эспаньолом" был отличный первый тайм, мы контролировали игру, доминировали, но не использовали шансы. С "Ростовом" тоже были моменты в начале, но потом пропустили дважды.Нам необходимо работать над реализацией. Мы это делаем на каждой тренировке, но нужно ещё больше стараться", - сказал Сантос.

ЦСКА занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 25 баллов.

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