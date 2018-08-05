"Сантос" ждет нового предложения от "Зенита" по своему защитнику

1 Теги сантослукас вериссимозенит санкт-петербург

"Сантос" ждет нового предложения от "Зенита" по своему защитнику"Сантос" ждет нового предложения от питерского "Зенита" по своему защитнику Лукасу Вериссимо, информирует Globo Esporte.

По сведениям источника, ранее бразильский клуб отклонил заявку "сине-бело-голубых" по 23-летнему беку в размере 9-ти миллионов евро. Однако южноамериканский гранд готов выслушать улучшенное предложение от российских коллег.

Напомним, "Зенит" опубликовал эффектный промо-ролик к сезону 2018/2019. | soccernews.ru

Комментарии
МетеоРрр

Отдайте им Заболотного в придачу, скажите топ футболист, все равно они рпл не будут пересматривать)))

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Палмейрас 38 80
2 Сантос 38 71
3 Фламенго 38 71
4 Атлетико Минейро 38 62
5 Ботафого 38 59
6 Атлетико Паранаенсе 38 57
7 Коринтианс 38 55
8 Понте Прета 38 53
9 Гремио 38 53
10 Сан-Паулу 38 52
11 Чапекоенсе 38 52
12 Крузейро 38 51
13 Флуминенсе 38 50
14 Спорт Ресифе 38 47
15 Коритиба 38 46
16 Витория 38 45
17 Интернасьонал 38 43
18 Фигейренсе 38 37
19 Санта Крус 38 31
20 Америка Минейро 38 28
Полная таблица

топ-5 тегов