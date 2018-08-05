"Сантос" ждет нового предложения от "Зенита" по своему защитнику

"Сантос" ждет нового предложения от питерского "Зенита" по своему защитнику Лукасу Вериссимо, информирует Globo Esporte.

По сведениям источника, ранее бразильский клуб отклонил заявку "сине-бело-голубых" по 23-летнему беку в размере 9-ти миллионов евро. Однако южноамериканский гранд готов выслушать улучшенное предложение от российских коллег.

Напомним, "Зенит" опубликовал эффектный промо-ролик к сезону 2018/2019. | soccernews.ru