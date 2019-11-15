Сантуш: "Кто-то сомневался, что Роналду в порядке?"

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Сантуш: "Кто-то сомневался, что Роналду в порядке?"

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш после разгромной победы над Литвой (6:0) отметил форму капитана национальной команды Криштиану Роналду.

Напомним, что после клубных неурядиц 34-летний форвард в первом же матче за сборную оформил хет-трик.

"Он в порядке. Я об этом говорил ещё перед игрой. Кто-то сомневался? Лично я нет", - цитирует Сантуша Goal.com.

Ранее тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри дважды заменил Роналду по ходу вторых таймов, утверждая, что его беспокоит повреждение.

Не пропустите: Роналду отметился 55-м хет-триком в карьере. | http://soccernews.ru
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