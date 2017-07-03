Сантуш: "Кубок Конфедераций прошел очень хорошо, поздравляю Россию"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги Кубка Конфедераций, который в воскресенье завершился в России.

Напомним, что победителями турнира стали немцы, а Португалия завоевала бронзовые медали.

"Кубок Конфедераций прошел очень хорошо. Организаторы сделали все, чтобы турнир прошел на высшем уровне. Поздравляю Россию.

Конечно, можно где-то что-то усовершенствовать, у вас есть еще на это время. Мы должны приехать сюда в следующем году, чтобы прославить Португалию еще раз.

Когда вернусь домой, сделаю домашнее задание и проанализирую этот турнир. Победа над Мексикой - это очень хорошо для нашей команды, ведь мы всегда нацелены только на победу", - сказал Сантуш.

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