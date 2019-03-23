Сантуш: "Мы должны концентрироваться на коллективном результате, а не на Роналду"
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что не считает, что ничья с Украиной (0:0) вина Криштиану Роналду, утверждает AS.
"Главное, что сборная Португалии не смогла выиграть. Все игроки огорчены. У них у всех огромный опыт, и они недовольны собой. Однако нужно думать о следующем матче, не важно будет ли Роналду или нет. Мы должны концентрироваться на коллективном результате, а не на Роналду, - сказал Сантуш.
В следующем матче сборная Португалии встретится с Сербией. Матч пройдет 25 марта на стадионе "Де Луш". Начало - в 22:45 (мск).
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