Сантуш: "Нам нужно использовать недостатки сборной Чили"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассуждает о предстоящем полуфинальном матче Кубка Конфедераций-2017 против сборной Чили.

"Не существует команды, которая всегда играет одинаково. Футболисты сборной Чили настроены агрессивно на поле. Они настоящие бойцы. Но и мы умеем делать это, в нашей крови тоже готовность бороться. Думаю, мы равны с Чили. Конечно, игра наших команд различается. Не всегда легко понять, как меняется игровая модель сборной Чили. Они применяют прессинг и не всегда можно своевременно среагировать на это. Нам нужно использовать их недостатки. Чили занимает 4-е место в рейтинге ФИФА, но мы намерены обыграть их.

Некоторые говорят, что этот турнир не очень важен. Я же могу сказать, что на турнире играют чемпионы своих континентов. Как можно недооценивать такой турнир? Мы уважаем команды, которые здесь участвуют. Каждая игра турнира для нас важна. С самого начала работы тренером я старался хорошо представлять свою страну", – приводят слова Сантуша российские СМИ.

Напомним, что матч Португалия - Чили состоится 28 июня и начнется в 21:00 мск.

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