Сантуш назвал фаворитов ЧМ-2018

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением о фаворитах ЧМ-2018.

"Для меня фаворитами являются Бразилия, Германия, Испания, Аргентина и Франция. Я основываюсь на качестве этих команд, их опыте и успехах. Мы знаем, что мы не фавориты, и мы признаём лидерство других команд, но это не значит, что у нас нет амбиций и чёткой цели - в каждой игре побеждать" - приводит слова Сантуша сайт ФИФА.

Напомним, что Португалия является действующим Чемпионом Европы и на ЧМ-2018 сыграет в группе с Испанией, Марокко и Ираном.

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