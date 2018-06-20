Сантуш назвал состав Португалии на игру с Марокко

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш назвал состав своей команды на игру второго тура группового этапа Чемпионата Мира против национальной команды Марокко.

Португалия: Патрисиу, Седрик, Пепе, Фонте, Геррейру, Бернарду Силва, Карвалью, Моутинью, Мариу, Роналду, Гедеш.

Напомним, ранее свой состав объявили марокканцы. | soccernews.ru