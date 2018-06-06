Сантуш: "Нынешняя сборная Португалии не уступает той, что была на Евро-2016"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш считает, что на сегодняшний день команда не уступает той, которая выиграла Евро-2016.

При этом он признал, что его команда не считается фаворитом ЧМ-2018.

"Думаю, что нынешняя сборная не уступает той, что была на Евро-2016. Я абсолютно уверен в своей команде. Но сравнивать ее с той, что была два года назад, не стоит. Мы знаем, чего ждать от команды. Нужно выложиться по полной программе и сделать все, чтобы Португалия выиграла Чемпионат Мира", - сказал он.

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