Сантуш оценил победу сборной Португалии в Лиге Наций

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу своей команды над Нидерландами в финальном матче Лиги Наций.

"Португалия провела отличный матч, хотя нам противостоял серьёзный соперник. Я постоянно повторял игрокам, что нам по силам победить в этой игре. Футболисты проделали великолепную работу. Мы уже пять лет являемся нерушимой семьей, которая знает, на что способна. Ребята ответственно относятся к делу. Мы продолжим работать в том же духе и сможем преодолеть те испытания, что ждут нас впереди", - приводит слова Сантуша Record.

Стоит отметить, что сборная Португалии выиграла второй трофей за последние три года. В 2016 году они стали триумфаторами Чемпионата Европы.

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