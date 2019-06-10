Сантуш оценил победу сборной Португалии в Лиге Наций
Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу своей команды над Нидерландами в финальном матче Лиги Наций.
"Португалия провела отличный матч, хотя нам противостоял серьёзный соперник. Я постоянно повторял игрокам, что нам по силам победить в этой игре. Футболисты проделали великолепную работу. Мы уже пять лет являемся нерушимой семьей, которая знает, на что способна. Ребята ответственно относятся к делу. Мы продолжим работать в том же духе и сможем преодолеть те испытания, что ждут нас впереди", - приводит слова Сантуша Record.
Стоит отметить, что сборная Португалии выиграла второй трофей за последние три года. В 2016 году они стали триумфаторами Чемпионата Европы.
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Сборная Португалии - победитель Лиги Наций-2019
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4