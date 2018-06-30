Сантуш определился с составом сборной Португалии на матч с Уругваем

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш определился со стартовым составом команды на матч 1/8 финала ЧМ-2018 против Уругвая.

Так, с первых минут на поле выйдут Руй Патрисиу, Пепе, Рафаэл Геррейру, Рикарду Перейра, Жозе Фонте, Адриен Силва, Вильям Карвалью, Гонсалу Гедеш, Бернарду Силва, Жоау Мариу и Криштиану Роналду.

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