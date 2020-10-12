Сантуш побил рекорд Сколари в сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш установил рекорд национальной команды.

Матч Лиги Наций против Франции (0:0) стал для 66-летнего специалиста 75-м у руля действующего чемпиона Европы.

По этому показателю Сантуш обогнал предыдущего рекордсмена Луиса Фелипе Сколари (74).

Он возглавляет сборную Португалии с сентября 2014 года. На его счету 46 побед, 18 ничьих и 11 поражений. Команда при нём выиграла Евро-2016 и Лигу Наций-2019.

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