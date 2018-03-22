Сантуш: "Португалия не считает себя фаворитом Чемпионата Мира-2018"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что он не считает свою команду фаворитом Чемпионата Мира-2018.

"Португалия не считает себя фаворитом Чемпионата Мира-2018. Но у нас есть цель, и мы будем бороться за победу", - цитирует Сантуша официальный сайт Федерации футбола Португалии.

Напомним, что Португалия является действующим Чемпионом Европы и на ЧМ-2018 сыграет в группе с Испанией, Марокко и Ираном.

Не пропустите: Тите: "На выигрыш Чемпионата Мира будут претендовать шесть команд". | http://soccernews.ru