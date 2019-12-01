Сантуш: "Португалия собирается защитить звание чемпионов Европы"
Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о результатах жеребьевки Евро-2020.
"У нас самая тяжелая группа, так как в ней два чемпиона мира и один чемпион Европы. У наших противников сильные составы, однако и моя команда тоже хороша. По правде говоря, я не хотел бы попасть в одну группу с Францией и Германией. Но думаю, они тоже не в восторге, что мы в их группе.
Подождем и увидим, кто будет последним участником группы. Возможно, это будет Исландия. Мы уже попадали на них на Евро-2016, и нам было сложно с ними. Будем подходить к турниру уверенными. Португалия собирается защитить звание чемпионов Европы", - приводит слова Сантуша сайт УЕФА.
Читайте также: Результаты жеребьевки группового этапа Евро-2020. | http://soccernews.ru
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Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1