Сантуш: "Португалия собирается защитить звание чемпионов Европы"

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о результатах жеребьевки Евро-2020.

"У нас самая тяжелая группа, так как в ней два чемпиона мира и один чемпион Европы. У наших противников сильные составы, однако и моя команда тоже хороша. По правде говоря, я не хотел бы попасть в одну группу с Францией и Германией. Но думаю, они тоже не в восторге, что мы в их группе.

Подождем и увидим, кто будет последним участником группы. Возможно, это будет Исландия. Мы уже попадали на них на Евро-2016, и нам было сложно с ними. Будем подходить к турниру уверенными. Португалия собирается защитить звание чемпионов Европы", - приводит слова Сантуша сайт УЕФА.

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