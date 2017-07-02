Сантуш: "Португалия справедливо одержала победу над Мексикой"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу своей команды над Мексикой (2:1) в матче за третье место Кубка Конфедераций-2017.

"Хочу поблагодарить и поздравить моих игроков с тем, что они как следует настроились. В моей команде очень достойные люди. Мы не показали игру, которую хотели, но все-таки хорошо сыграли в общем. На протяжении 120 минут мы были лучше, поэтому Португалия справедливо одержала победу", - сказал Сантуш на пресс-конференции.

Напомним, что португальцы проигрывали по ходу матча, но сумели сначала сравнять счет в компенсированное время, а затем вырвали победу в овертайме.

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