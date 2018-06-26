Сантуш прокомментировал ничью с Ираном
Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о матче с Ираном (1:1).
"Мне кажется, что видеоповторы в этой игре сработали, и мы должны принять это решение. Арбитр три раза прибегал к VAR. У нас был сильный противник. Я хочу поблагодарить Карлуша Кейруша, он очень хорошо поработал. Футболисты у него всегда организованы, действуют интенсивно. Мы начали хорошо, иранцы не могли сдерживать нас, но затем Карлуш решил, что он должен внести свои коррективы.
Вильям Карвалью стал больше бегать от своего опекуна, Иран часто стал забирать у нас мяч. Но мы его отбирали. Куарежма забил прекрасный гол. До пенальти, который мы не смогли забить, мы лучше играли.
В какой-то момент затем наша игра выровнялась, потому что футбол стал вязким, много борьбы, агрессии, мы упустили даже контроль над собой. Потому мы успокоились. Но Иран хорошо боролся, забил гол, но мы сделали то, что мы ожидали.
Я хочу поздравить своих футболистов, мы добились хорошего результата, и теперь мы должны думать, как обыграть Уругвай" - приводят слова Сантуша российские СМИ.
Смотрите также обзор матча Иран - Португалия. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Дания
|2
|4
|3
|Австралия
|2
|1
|4
|Перу
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|2
|6
|2
|Нигерия
|2
|3
|3
|Исландия
|2
|1
|4
|Аргентина
|2
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|2
|4
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Сербия
|2
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Мексика
|2
|6
|2
|Германия
|2
|3
|3
|Швеция
|2
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Англия
|2
|6
|2
|Бельгия
|2
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|4
|Панама
|2
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Япония
|2
|4
|2
|Сенегал
|2
|4
|3
|Колумбия
|2
|3
|4
|Польша
|2
|0