Сантуш прокомментировал победу Португалии над сборной Хорватии в матче Лиги наций
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о победе команды над Хорватией в матче Лиги наций. Игра закончилась со счетом 4:1.
"Я ждал, что мои игроки могут показать такой результат, учитывая их работу на тренировках, однако предугадать было нельзя.
Обе команды в равных условиях, и игрокам немного трудно. Мы выступали против отличной сборной и показали себя на сто процентов", - цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА.
8 сентября Португалия сыграет со Швецией в рамках Лиги наций.
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|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
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|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
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|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
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|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
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|Портимоненсе
|28
|24
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|Дешпортиво Авеш
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|14