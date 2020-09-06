Сантуш прокомментировал победу Португалии над сборной Хорватии в матче Лиги наций

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Сантуш прокомментировал победу Португалии над сборной Хорватии в матче Лиги наций

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о победе команды над Хорватией в матче Лиги наций. Игра закончилась со счетом 4:1.

"Я ждал, что мои игроки могут показать такой результат, учитывая их работу на тренировках, однако предугадать было нельзя.

Обе команды в равных условиях, и игрокам немного трудно. Мы выступали против отличной сборной и показали себя на сто процентов", - цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА.

8 сентября Португалия сыграет со Швецией в рамках Лиги наций.

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