Сантуш прокомментировал поражение от Нидерландов

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги поражения от Голландии в товарищеском матче (0:3).

По мнению наставника, соперник выиграл заслуженно.

"Когда проигрываешь, нельзя сказать, что хорошо сыграл. Сегодняшний результат стал следствием того, что Португалия не играла хорошо, а голландцы показали хорошую игру. У соперника было четыре момента и три гола, поэтому голландцы заслужили победу.

Два года назад, перед Евро-2016, мы проиграли дома Болгарии. Не думаю, что мы потеряли уверенность, я все еще верю в этих игроков и будущее". - сказал он.

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