Сантуш прокомментировал поражение от сборной Франции

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Сантуш прокомментировал поражение от сборной Франции

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поражение от Франции (0:1) в матче Лиги Наций.

"Я ожидал другого. Это моя ответственность, не нужно винить в этом команду. У нас возникали трудности. В первом тайме мы ошибались в передачах. Были робки, плохо продвигались. Во второй половине встречи у нас было три-четыре момента, чтобы сравнять счет", - приводит слова Сантуша RTP.

Напомним, что Франция вышла в финальную часть турнира. Португалия выигрывала Лигу Наций в прошлом сезоне.

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