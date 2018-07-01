Сантуш прокомментировал поражение от сборной Уругвая

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился эмоциями после матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Уругвая.

"Мы все в недоумении. Были настроены показать другую игру, надеялись на другой результат. Могли забить больше, но проиграли. Лучше бы мы сыграли хуже, но победили. Но получилось по-другому. Благодарю своих игроков за то, что они сделали. То, что было во втором тайме - прекрасно. Наши футболисты играли на все сто процентов. Но в итоге нам приходится поздравлять уругвайскую сборную" - сказал Сантуш.

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