Сантуш прокомментировал слухи о возможном уходе Роналду из сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал слухи о возможном уходе из национальной команды Криштиану Роналду.

"Криштиану способен ещё многое дать футболу. В сентябре начнётся Лига Наций, и мы надеемся, что он будет с нами и поможет нашим футболистам совершенствоваться" - сказал Сантуш.

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