Сантуш прокомментировал слухи о возможном уходе Роналду из сборной Португалии

Теги фернанду сантушпортугалиякриштиану роналду

Сантуш прокомментировал слухи о возможном уходе Роналду из сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал слухи о возможном уходе из национальной команды Криштиану Роналду.

"Криштиану способен ещё многое дать футболу. В сентябре начнётся Лига Наций, и мы надеемся, что он будет с нами и поможет нашим футболистам совершенствоваться" - сказал Сантуш.

Не пропустите: Роналду решил завершить международную карьеру. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 7 тура

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 7 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов