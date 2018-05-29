Сантуш раскритиковал игру сборной Португалии
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал игру своей команды в матче со сборной Туниса (2:2).
"Это неудачный результат. Мы хотели победить. Для меня ничья никогда не будет хорошим результатом. В первом тайме мы полностью доминировали, быстро атаковали и били. А при счете 2:0 сделали много ошибок, позволив Тунису сократить отставание. Нужно было больше агрессии. Мы всегда были сильны в обороне, а тут пропустили дважды, так что я недоволен", - сказал он.
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