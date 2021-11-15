Сантуш рассказал о реакции Роналду на поражение Португалии от Сербии

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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, о чем он говорил с капитаном команды Криштиану Роналду после окончания матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Сербией (1:2).

"Роналду сказал, что его гол в Сербии на последней минуте не засчитали. Он был очень раздражен, но это нормально. После такого матча никто не будет объяснять, что произошло или не произошло", – приводит слова Сантуша A Bola.

Напомним, что Португалия заняла второе место в своей группе и не сумела завоевать прямую путевку на чемпионат мира. Тем не менее, португальцы продолжат борьбу за выход на мундиаль в стыковых матчах.

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