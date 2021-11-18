Сантуш рассказал о жарком споре Роналду с игроком сборной Сербии

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Сантуш рассказал о жарком споре Роналду с игроком сборной Сербии

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш признался, что капитан национальной команды Криштиану Роналду вёл себя чрезмерно эмоционально после поражения от Сербии в 10-м туре квалификации ЧМ-2022.

"Мы были очень разочарованы. Кто-то стоял, опустив голову, кто-то упал на газон. Я вышел на поле, чтобы поддержать футболистов. Проходя мимо Криштиану, я заметил, что он спорит с игроком сборной Сербии. Роналду сказал: "Если бы мой третий гол не отменили, ты бы сейчас не смеялся". Я попросил его успокоиться и пошёл дальше. Он полностью уверен во мне", - сказал Сантуш.

После матча отдельные СМИ написали о конфликте между тренером и капитаном португальской сборной, который что-то резко ответил 67-летнему специалисту.

В марте португальцы на выезде сыграли вничью с Сербией со счётом 2:2, однако судьи не засчитали чистый гол Роналду на 93-й минуте, поскольку на матче не работала система VAR. После игры арбитр признал ошибку и принёс извинения форварду "Манчестер Юнайтед", однако результат поединка не был пересмотрен, что в итоге повлияло на итоговое положение команд в отборочной группе.

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