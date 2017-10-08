Сантуш рассказал почему не поставил Роналду в стартовый состав на матч против Андорры

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш объяснил, почему Криштиану Роналду начинал матч на скамейке запасных.

"Я много думал над этим. Роналду не тренировался на все 100% в последние два дня. В общем-то, к этому решению меня привел не один фактор. Матчи сложные и я пытаюсь делать то, что идет на пользу команде. Сомневался ли я в решении? Мы одержали победу, а это самое главное" - приводит слова Сантуша Goal.com.

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