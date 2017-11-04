Сантуш рассказал, почему в заявку на ближайшие матчи не попали несколько лидеров сборной Португалии

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал свое решение оставить вне заявки на ноябрьские матчи некоторых футболистов команды.

Отметим, что отсутствие в заявке Криштиану Роналду СМИ связывают с низкой результативностью игрока.

"Вы считаете, что по этой причине можно было бы оставить Роналду вне заявки? Нет, это исключено. Некоторым игрокам я просто решил предоставить отдых, а кое-кто травмирован" - приводит слова Сантуша News18.

Кроме Роналду матчи против Саудовской Аравии и США пропустят: Рикарду Куарежма, Руй Патрисиу, Жозе Фонте, Вилльям Карвалью, Жоау Моутинью и Андре Гомеш.

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