Сантуш: "Роналду - лучший в мире"
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, что думает о результатах нападающего Криштиану Роналду в матче отборочного раунда Евро-2020 с Литвой (5:1).
Отметим, что в этой встрече футболист забил четыре гола.
"Роналду однозначно лучший в мире. Это всем понятно.
Мы заслуженно победили. Важно было получить три очка. Впереди четыре финала, в которых мы должны выиграть", - сказал Сантуш.
Сборная Португалии набрала 8 очков и расположилась на 2-м месте в группе B, Литва с 1 баллом занимает 5-ю строчку.
А еще: Покер Роналду помог сборной Португалии обыграть Литву | http://soccernews.ru
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