Сантуш: "Сборная Португалии должна подтверждать статус одного из фаворитов ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал результаты жеребьёвки Чемпионата Мира 2018 года.

"Конечно, португальцев и испанцев можно назвать фаворитами группы, но жребий может выглядеть обманчиво. Во-первых, нам предстоит сыграть с испанцами в первом матче. Во-вторых, команды Ирана и Марокко не проиграли ни одной встречи в отборе. В любом случае, мы должны подтверждать статус одного из фаворитов турнира" - сказал Сантуш.

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