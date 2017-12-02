Сантуш: "Сборная Португалии должна подтверждать статус одного из фаворитов ЧМ-2018"

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Сантуш: "Сборная Португалии должна подтверждать статус одного из фаворитов ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал результаты жеребьёвки Чемпионата Мира 2018 года.

"Конечно, португальцев и испанцев можно назвать фаворитами группы, но жребий может выглядеть обманчиво. Во-первых, нам предстоит сыграть с испанцами в первом матче. Во-вторых, команды Ирана и Марокко не проиграли ни одной встречи в отборе. В любом случае, мы должны подтверждать статус одного из фаворитов турнира" - сказал Сантуш.

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