Сантуш считает справедливым результат матча с Испанией

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвёл итоги матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Испании.

"Мы хорошо начали игру, но после гола случилось необъяснимое - мы стали часто садиться к воротам и позволяли испанцам делать то, что они умеют лучше всего - владеть мячом. Но после мы хорошо ответили. Это был очень интенсивный матч двух хороших команд, и результат получился справедливым" - сказал Сантуш.

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