Сантуш: "У сборной Новой Зеландии есть свой почерк"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался после победы над Новой Зеландией в матче третьего тура группового этапа Кубка Конфедераций.

"Мы знали, что может быть сложно. Видели, как Новая Зеландия играла с Мексикой. У неё есть свой почерк, боевой дух, она хорошо использует длинные передачи. Я предупреждал своих игроков, что будет непросто. Особенно в воздухе. В целом команда хорошо сыграла, действовала как одно целое, поэтому наша победа справедлива. Соперник имел шансы забить, но Руй Патрисиу нас выручил" - сказал Сантуш.

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