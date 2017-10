Сантуш: "У сборной Португалии отличный симбиоз тренера и футболистов"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился эмоциями после выхода своей команды на ЧМ-2018.

"Я не сомневался, что это возможно. Я был уверен в игроках. Мы сыграли здорово, хорошо контролировали мяч. Не все 90 минут мы играли идеально, но, к счастью, мы победили и поедем в Россию. У нас отличный симбиоз тренера и футболистов. Я всегда верю в них. Это нелегко, когда у тебя 25 игроков, но у нас потрясающая атмосфера. Я верю в нашу работу, а также в работу технического персонала и федерации. Это сотрудничество и дало нам результат" - приводит слова Сантуша Four Four Two.

Не пропустите видеообзор матча Португалия - Швейцария. | http://soccernews.ru