Сантуш уверен в проходе Португалии в четвертьфинал

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал предстоящую игру с Уругваем.

"Уругвай - сильная команда, Табарес работает в сборной 12 лет. Он знает, что хочет видеть от футболистов. Но перед ними тоже будет отличный соперник, и для обеих команд это будет сложный матч. Я очень уверен в своих футболистах и думаю, мы пройдем в четвертьфинал" - приводит слова Сантуша официальный сайт ФИФА.

Поединок между сборными Уругвая и Португалии пройдет завтра в 21:00 по московскому времени.

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